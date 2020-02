【KTSF】

中國新冠狀病毒疫情持續擴散,中國全國病例超過44,763宗,當中1,115人死亡。

中國大陸境外有至少470宗,增長最多的是日本,因為停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪有再多40人確診,包括一名檢疫官,染病總數增至174人,當中4人病情嚴重,日本累計有203宗病例。

病源的新冠狀病毒有正式名稱,世衛將病毒命名為Covid-19,Co代表冠狀(Corona),vi代表病毒(virus),d代表疾病(disease),19代表年份。

針對疫情擴大,美國航空(AA)決定將取消美國往返中國和香港航班的安排延長至4月下旬,公司表示是因應航班需求量下降。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。