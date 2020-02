灣區有非牟利機構捐出醫療用品到中國（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了協助武漢和地方衛生機構在對抗病毒方面的工作,灣區也有非牟利機構將捐出的醫療用品送往中國。

非牟利機構MedShare在東灣San Leandro的貨艙,這些義工在做的是將灣區不同醫療機構,例如Kaiser Permanente和Sutter Health捐出的醫療用品,分類和包裝,然後運送到所需要的地方。

這一箱箱準備好的醫療用品將送往中國,主要送往爆發新型冠狀病毒疫情的武漢,還有湖北省的其他城市,也會經過上海運到其他所需的地方。

對抗病毒最需要的是隔離服和面罩,從疫情爆發以來,MedShare已經送了4萬件隔離服和80萬個N95面罩。

目前有另外一批8萬件隔離服和180萬個面罩在運送途中,週五將抵達武漢。

而現在這一批準備運送的物資,有12萬件隔離服和3萬個面罩,MedShare表示中國短缺面罩,他們希望能送出更多。

MedShare在灣區已經營運12年,在喬治亞州和新澤西州都有設施,通過國際組織聯絡地方機構,確保捐出的醫療用品會送到對抗病毒的前線。

MedShare西部區域主任Eric Talbert說:「我們多年來建立的合作關係,我們知道用品會送到前線,給予照顧重病者的醫護人員,以發揮應有的作用。」

MedShare也一向積極參與國內外的救災活動,這裡的義工在週二到週五捐出每次3個小時的時間,MedShare一年可以有8,600名義工。

有興趣當義工或對對抗病毒行動項捐款的民眾,可以參考網站,網址是http://www.medshare.org

