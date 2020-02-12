停泊日本鑽石公主號郵輪再多39人染新型肺炎

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停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪再多39人確診新型肺炎，染病總數增至174人，一名登船收集問卷、全程有戴口罩和手套的厚生勞動省檢疫官也確診。

最新確診的39人來自日本、中國、美國等多個國家，包括10個船員和一名十多歲的少女，是日本首次有少年確診。

至於確診的檢疫官本月3日晚上登船，逗留船上一整日，至第二晚才離船。他負責量度體溫及收回乘客問卷，當時有戴口罩和手套，每接觸一名乘客都會消毒雙手，但無穿防護衣及護目鏡，這次之後就無再上船，未知是否在船上染病。

3,000多人仍然繼續隔離，我們聯絡過兩名香港乘客均表示船上越來越多人確診，質疑在船上隔離還是否安全期望盡快離開。

日本政府說，連同民間化驗所，估計每日可以檢測三百個樣本，應該應付到大規模檢測，希望在隔離完落船時，為所有人檢驗病毒。

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