停泊日本鑽石公主號郵輪再多39人染新型肺炎

停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪再多39人確診新型肺炎,染病總數增至174人,一名登船收集問卷、全程有戴口罩和手套的厚生勞動省檢疫官也確診。

最新確診的39人來自日本、中國、美國等多個國家,包括10個船員和一名十多歲的少女,是日本首次有少年確診。

至於確診的檢疫官本月3日晚上登船,逗留船上一整日,至第二晚才離船。他負責量度體溫及收回乘客問卷,當時有戴口罩和手套,每接觸一名乘客都會消毒雙手,但無穿防護衣及護目鏡,這次之後就無再上船,未知是否在船上染病。

3,000多人仍然繼續隔離,我們聯絡過兩名香港乘客均表示船上越來越多人確診,質疑在船上隔離還是否安全期望盡快離開。

日本政府說,連同民間化驗所,估計每日可以檢測三百個樣本,應該應付到大規模檢測,希望在隔離完落船時,為所有人檢驗病毒。

