康美樓糞渠排氣喉疑是病毒來源 當局籲住戶浴室勿開窗（視頻）

【有線新聞】

香港青衣長康邨康美樓未再有新增個案,確診患者所住的3樓單位,糞渠排氣喉曾經截斷、未有密封,懷疑因此傳播病毒,有水喉匠指新式座廁沒有預排氣喉位,要接駁有麻煩,有人會索性鋸走。

康美樓13樓及3樓先後有人確診,共通點是住在07室,房署指,307單位未經申請改裝了廁所排氣喉,而專家懷疑糞渠排氣喉被截斷、沒密封好,可能就是病毒來源。

至於為甚麼要截斷這個位置,有為公屋裝修過廁所的水喉師傅解釋,原來樓齡30、40年以上的舊式公屋,原裝座廁的水箱都是掛在上面的,但新式座廁水箱在座廁後面,如果要換就需要改動地面的排氣喉位,一些師父怕麻煩或者手工不好,就可能直接截斷它。

另一個可能性是,原裝座廁跟舊設計後面有兩個接駁口,較大的連接糞渠,較細的連接排氣喉,新式的廁所多數只有一個接駁口駁落糞渠,無預留位置接駁排氣喉。

水喉匠指舊式公屋裝修廁所,幾乎全部都會改成新式座廁,因此上述情況其實相當普遍。

也有住在康美樓的街坊說,從未換過座廁都有漏氣情況,通知房署後一兩天就換了排氣喉,亦有住戶總覺得廁所有漏氣,自己「補漏」。

政府現時正檢查全幢樓其他A07單位的廁所,審視感染源頭是否來自環境。

為審慎起見,衛生防護中心建議長康邨住戶使用浴室時,暫時不要開窗或開抽氣扇。

