香港新增一宗確診個案,患者是打邊爐聚會確診女子的同事,另外,香港首次有患者康復出院,康復者是上週確診25歲男病人。醫管局表示,有其他情況穩定的病人,相信會陸續出院。

首名出院病人,是上週二確診的25歲男病人,他住土瓜灣馬頭圍道,月初到浸會醫院求醫。

醫管局表示,他出院前,已經檢測兩次,結果呈陰性,又說多個情況穩定的病人都等待報告,若呈陰性會陸續出院,出院後會安排一星期後覆診。

至於新增確診個案是51歲男子,跟曾參與打邊爐聚會的55歲女子一起在北京樓任職廚房,兩人一起工作、吃飯。

男患者上週發燒看醫生,之後有上班,到星期一入住廣華醫院,在同區域一起工作的還有5人,兩位曾經不適的、檢測呈陰性,另外有18名在廚房工作,無密切接觸的同事要接受醫學監察。

