中國有確診個案呈假陰性 港專家指患病初期難發現（視頻）

中國內地指新型肺炎有多個「假陰性」結果,其中一個病人以為可以出院,再檢測才發現肺部有病毒。香港專家指沙士、禽流感都試過這情況,不可以單憑快速測試,就判斷病人是否確診。

香港專家指,這個現象在嚴重病毒性肺炎經常發生,沙士、中東呼吸綜合症,以及禽流感都遇過。

中大呼吸系統學講座教授許樹昌表示:「有部份武漢新型冠狀的病毒的病人,嚴重的時候,很多時候上呼吸道都已經找不到病毒。病毒已經走到下呼吸道,所以在深切治療部有些個案,很多時候要用喉管抽痰或做氣管鏡,才可找到病毒的基因,而上呼吸道的病毒就已經不存在。」

亦有微生物學專家指出另一個原因,可能是病情較輕微,而做檢測時只是病發初期。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良指:「其實有病人做過鼻咽拭紙的檢測一次,甚至三次、五次,都是檢測陰性,其後確診染上武漢肺炎。病人在患病較初期的階段,他在上呼吸道感染病毒量較低,便不會檢驗得到。所以要完全排除一名已相當懷疑他染病的病人,到底是否已染上新型冠狀病毒,並非一件簡單的事,內裡涉及很多專業判斷。」

何柏良又指,現時有本地感染個案,加上求診時病情輕微,短時間要排除求診者是否確診,具一定困難。

