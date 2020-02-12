中國有確診個案呈假陰性 港專家指患病初期難發現（視頻）

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中國內地指新型肺炎有多個「假陰性」結果，其中一個病人以為可以出院，再檢測才發現肺部有病毒。香港專家指沙士、禽流感都試過這情況，不可以單憑快速測試，就判斷病人是否確診。

香港專家指，這個現象在嚴重病毒性肺炎經常發生，沙士、中東呼吸綜合症，以及禽流感都遇過。

中大呼吸系統學講座教授許樹昌表示：「有部份武漢新型冠狀的病毒的病人，嚴重的時候，很多時候上呼吸道都已經找不到病毒。病毒已經走到下呼吸道，所以在深切治療部有些個案，很多時候要用喉管抽痰或做氣管鏡，才可找到病毒的基因，而上呼吸道的病毒就已經不存在。」

亦有微生物學專家指出另一個原因，可能是病情較輕微，而做檢測時只是病發初期。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良指：「其實有病人做過鼻咽拭紙的檢測一次，甚至三次、五次，都是檢測陰性，其後確診染上武漢肺炎。病人在患病較初期的階段，他在上呼吸道感染病毒量較低，便不會檢驗得到。所以要完全排除一名已相當懷疑他染病的病人，到底是否已染上新型冠狀病毒，並非一件簡單的事，內裡涉及很多專業判斷。」

何柏良又指，現時有本地感染個案，加上求診時病情輕微，短時間要排除求診者是否確診，具一定困難。

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