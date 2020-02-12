兩華裔學生打美式足球為校增光晉身明星賽（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔學生打美式足球十分稀少，尤其近年來美式足球由於腦部受傷的球員人數不斷上升，連白人家長都不敢讓孩子打足球，不過還是有熱愛打足球的華裔學生不但替學校爭光，還打進了明星賽。

上個月在南灣Westmont高中有一場高中足球全明星賽，南區跟北區的高中大對決，代表北區的總教練是Palo Alto Gunn高中的足球教練Jason Miller，該校有一半的亞裔學生，華裔喜愛的籃球校隊年年爆滿，美式足球卻無人問津，成績也不佳，學校也曾經考慮取消美式足球隊。

沒想到過去兩三年，Gunn球隊威力大爆發，當中有兩位華裔應屆畢業生被挑選打進全明星賽。

Gunn高中足球選手Leo Ye說：「是很大的榮耀，是我夢想已久的，一直很想做的事。」

這兩位選手是Leo Ye跟劉宇帆（Kylen Liu），過去4年的努力，將Gunn足球隊的名聲翻轉過來。

劉宇帆說：「一開始聽到很多人說，Gunn很爛，根本是個笑話，回想過去幾年，我們做了最大證明，整個隊翻轉過來。」

由於美式足球的撞擊力強大，美式足球員容易罹患「慢性創傷性腦病」，導致越來越多的家長不敢讓小孩打足球。

Ye說：「我爸媽會擔心腦震盪，我在球場會保持安全，無論如何他們都支持我。」

在美式足球場上，看到的都是球員身材都相當的高大粗壯，華裔學生是否在先天上不適合打足球呢？

劉宇帆說：「體型小的人到處都有，就是要咬緊牙關撐過去，更努力。」

教練Miller說：「不論你是華人、白人或是黑人，他們都是孩子，都是球員，對我而言，我對他們就像是美國運動員一樣，華裔球員也有優勢，因為他們要證明自己也可以打美國運動，這個很剛強的運動，他們打的很棒，我甚至不把他們看做是華裔運動員，而是美式足球員。」

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