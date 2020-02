兩華裔學生打美式足球為校增光晉身明星賽（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔學生打美式足球十分稀少,尤其近年來美式足球由於腦部受傷的球員人數不斷上升,連白人家長都不敢讓孩子打足球,不過還是有熱愛打足球的華裔學生不但替學校爭光,還打進了明星賽。

上個月在南灣Westmont高中有一場高中足球全明星賽,南區跟北區的高中大對決,代表北區的總教練是Palo Alto Gunn高中的足球教練Jason Miller,該校有一半的亞裔學生,華裔喜愛的籃球校隊年年爆滿,美式足球卻無人問津,成績也不佳,學校也曾經考慮取消美式足球隊。

沒想到過去兩三年,Gunn球隊威力大爆發,當中有兩位華裔應屆畢業生被挑選打進全明星賽。

Gunn高中足球選手Leo Ye說:「是很大的榮耀,是我夢想已久的,一直很想做的事。」

這兩位選手是Leo Ye跟劉宇帆(Kylen Liu),過去4年的努力,將Gunn足球隊的名聲翻轉過來。

劉宇帆說:「一開始聽到很多人說,Gunn很爛,根本是個笑話,回想過去幾年,我們做了最大證明,整個隊翻轉過來。」

由於美式足球的撞擊力強大,美式足球員容易罹患「慢性創傷性腦病」,導致越來越多的家長不敢讓小孩打足球。

Ye說:「我爸媽會擔心腦震盪,我在球場會保持安全,無論如何他們都支持我。」

在美式足球場上,看到的都是球員身材都相當的高大粗壯,華裔學生是否在先天上不適合打足球呢?

劉宇帆說:「體型小的人到處都有,就是要咬緊牙關撐過去,更努力。」

教練Miller說:「不論你是華人、白人或是黑人,他們都是孩子,都是球員,對我而言,我對他們就像是美國運動員一樣,華裔球員也有優勢,因為他們要證明自己也可以打美國運動,這個很剛強的運動,他們打的很棒,我甚至不把他們看做是華裔運動員,而是美式足球員。」

