在廣州海珠區,屋苑保利天悅第18座有三戶、合共6人確診新型肺炎,他們均住在大廈的02室,分布在15、25和27樓,到週二深夜,整棟大廈02室的居民都要撤離,警方和醫護人員到場協助,將他們分批轉移到酒店,集中隔離14日。

消息指,最先確診的住戶余先生一家上個月曾前往武漢自駕遊,在月底確診後,仍隱瞞病情,拒絕量體溫。

他們在2月4日被警方隔離收治,大樓全部住戶亦需居家隔離,但之後再有兩戶人先後有人確診。

專家調查後,認為大樓仍可能存在不明傳染源,繼續共用升降機或排水管,或會令疫情蔓延。

屋苑其他大樓則不受影響,在週三早上仍有居民出入,由當局為屋苑加強消毒。

