公共安全停電專題：PG&E停電若成常態用戶該如何應對（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

去年面對大風季節,為了減低發生山火的風險,太平洋煤電公司(PG&E)多次在全加州實施公共停電,影響到好多居民的生活,尤其是對於生活在北加州和北灣的居民,如果公共停電變成常態,下一次面對大風季節,灣區居民可以有甚麼對策呢?

為了進一步減排對抗氣候變化,灣區多個縣市都一同推動全電能樓宇相關的政策,以減少家居使用天然氣,不過全電能樓宇,意味著如果發生停電時,影響可能更大。

PG&E去年秋季因山火威脅而實施多次公共停電,光在10月影響超過200萬名用戶。

灣區一些縣市已經著手推動一項名為Microgrid的新科技,原理是安裝一個大型後備電池,面對停電時可用電池供電,不過這項技術距離普及應用尚有多遠呢?

隨著成本下降,在家居使用太陽能電源設備越來越普遍,我們又會探討下為了面對停電而在家裡安裝太陽能電板和電池成本是多少,又可不可行呢?

最後面對比較逼切的選項,好多民眾為了防範停電,都會選擇買發電機,購買緊急發電機時應該注意甚麼?使用太陽能電板,又可否防範停電呢?請留意下集的專題報導。

