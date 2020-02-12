疫情下有華人社團組織取消春宴 中餐館生意受重創（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

面對中國疫情的威脅，舊金山雖然未有確診個案，但仍然嚴重衝擊華埠的生意，近日，不少社團及組織紛紛取消在華埠舉行的春宴，重創傳統的中餐館。

中午12時，原本座無虛席的康年海鮮酒家，週二午飯時間亦只有小貓三四隻，酒家負責人表示，受到疫情的影響，近日生意跌了至少3分之1。

康年海鮮酒家經理鮑先生說：「是這兩三個星期都很靜，我們的午飯時間，我們下層90%都是做遊客生意，遊客都不來華埠，所以少了很多生意。」

鮑經理表示，除了日常的顧客外，亦收到數個僑團的通知取消舉行春茗，令他們損失慘重。

鮑經理說：「你說有兩百多圍取消，你說影響大不大呢？都會很大，取消因為冠狀病毒，還有，有些就怕，有些人不知道從哪兒來，驚有菌，會影響到他們，因為每個春宴都有50、60圍以上，所以很多人不敢來。」

鮑經理指，酒樓與各僑社之間向來以「信」字行頭，因此在訂春茗時，亦沒有收對方的任何訂金，現在宴會取消，自然亦不會有任何賠償。

鮑經理說：「我相信華埠是沒有問題的，所以我們應該有更多華人出來華埠消費，大家支持一下華埠。」

坊間消息指，華埠某僑團取消了原本在新亞洲酒樓舉行的過千席春茗，新亞洲的老闆蘇先生向本台表示，的確有聽聞過會取消，但是他們未有收到確實的通知。

蘇先生表示，近日的確有社團取消春茗，但亦有人是延遲舉行春茗，因此暫時未知道對生意的影響有多大。

中華總會館總董李殿邦表示，近日不少華埠餐館向他反映，生意下跌了三成至五成，他希望市民不要聽信坊間的謠傳，有關疫情的最新資訊還是要聽市府的宣布。

他指出，華埠餐館的生意不好，是一個連帶關係，連工人、貨品供應商等的收入亦可能受到波及。

李殿邦說：「華埠社團的物業都是租給這些餐館，他們沒有生意，租金自然交不出，交不出直接影響，都是我們華埠所有團體、業主，所以這個連鎖性的反應，我們不能掉以輕心。」

此外，在訪問期間，再有熱心市民前往總會館捐錢給中國抗疫，91歲的黃伯寫了300元支票。

黃伯說：「我們是老華僑，國家有難，當然要幫，（你捐了多少錢？）只是很少，（希望幫到忙，是嗎？）是的。」

李殿邦指，總會館與其他組織在十日內一共籌得十萬元，去援助中國的疫情，他們甚至到中美洲及墨西哥採購口罩，現在用了約5萬元，他們將於星期五送出第一批物資給湖北省。

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