疫情下有華人社團組織取消春宴 中餐館生意受重創（視頻）

面對中國疫情的威脅,舊金山雖然未有確診個案,但仍然嚴重衝擊華埠的生意,近日,不少社團及組織紛紛取消在華埠舉行的春宴,重創傳統的中餐館。

中午12時,原本座無虛席的康年海鮮酒家,週二午飯時間亦只有小貓三四隻,酒家負責人表示,受到疫情的影響,近日生意跌了至少3分之1。

康年海鮮酒家經理鮑先生說:「是這兩三個星期都很靜,我們的午飯時間,我們下層90%都是做遊客生意,遊客都不來華埠,所以少了很多生意。」

鮑經理表示,除了日常的顧客外,亦收到數個僑團的通知取消舉行春茗,令他們損失慘重。

鮑經理說:「你說有兩百多圍取消,你說影響大不大呢?都會很大,取消因為冠狀病毒,還有,有些就怕,有些人不知道從哪兒來,驚有菌,會影響到他們,因為每個春宴都有50、60圍以上,所以很多人不敢來。」

鮑經理指,酒樓與各僑社之間向來以「信」字行頭,因此在訂春茗時,亦沒有收對方的任何訂金,現在宴會取消,自然亦不會有任何賠償。

鮑經理說:「我相信華埠是沒有問題的,所以我們應該有更多華人出來華埠消費,大家支持一下華埠。」

坊間消息指,華埠某僑團取消了原本在新亞洲酒樓舉行的過千席春茗,新亞洲的老闆蘇先生向本台表示,的確有聽聞過會取消,但是他們未有收到確實的通知。

蘇先生表示,近日的確有社團取消春茗,但亦有人是延遲舉行春茗,因此暫時未知道對生意的影響有多大。

中華總會館總董李殿邦表示,近日不少華埠餐館向他反映,生意下跌了三成至五成,他希望市民不要聽信坊間的謠傳,有關疫情的最新資訊還是要聽市府的宣布。

他指出,華埠餐館的生意不好,是一個連帶關係,連工人、貨品供應商等的收入亦可能受到波及。

李殿邦說:「華埠社團的物業都是租給這些餐館,他們沒有生意,租金自然交不出,交不出直接影響,都是我們華埠所有團體、業主,所以這個連鎖性的反應,我們不能掉以輕心。」

此外,在訪問期間,再有熱心市民前往總會館捐錢給中國抗疫,91歲的黃伯寫了300元支票。

黃伯說:「我們是老華僑,國家有難,當然要幫,(你捐了多少錢?)只是很少,(希望幫到忙,是嗎?)是的。」

李殿邦指,總會館與其他組織在十日內一共籌得十萬元,去援助中國的疫情,他們甚至到中美洲及墨西哥採購口罩,現在用了約5萬元,他們將於星期五送出第一批物資給湖北省。

