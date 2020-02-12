穿山甲是中藥材料 專家稱可放心服用（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國有研究人員認為，穿山甲有可能是新型冠狀病毒的潛在中間宿主，由於穿山甲也會用做中藥材，部分民眾擔心，如果服用中藥含有穿山甲，是否也有可能感染病毒？本台就此詢問了中西醫的業內人士，專家稱民眾不需要擔心。

英國廣播公司BBC報導指，近日一些研究人員建議，蝙蝠的冠狀病毒，很可能與穿山甲的另一種冠狀病毒結合，產生變異而感染人類。

而廣州華南農業大學研究團隊，上週五針對新型冠狀病毒肺炎疫情研究舉行新聞發布會，稱穿山甲或為新型冠狀病毒的潛在中間宿主，這發現對病毒的防控具有重大意義。

由於穿山甲也會被作為中藥材，消息一出也讓有服用中藥習慣的民眾感到擔憂，醫生怎麼看呢？

東華醫院藥房及診所主任任高子娜（Gina Yam）說：「其實報告是說，在穿山甲上面找到跟冠狀病毒類似的基因，不代表正式說穿山甲就是傳播病毒的主要因素，其實很多國家的專家都在研究這個問題，暫時還是言之過早，沒有定論的。」

其實，不管冠狀病毒是否確實跟穿山甲有關，在美國根本買不到穿山甲。

美國中藥聯商會會長劉源凱（Kenny Lau）說：「有20、30年了吧，美國裡面FDA裡面已經將穿山甲列為瀕危動物，就是說已經是不准在美國裡面賣的，所以市面上的話，我覺得應該是找不到這個穿山甲。」

任高子娜說：「我們的中醫師說，穿山甲基本上我們醫院不會用，我們的診所不會有的，其實外面買是買不到的，所以我們中醫部門的同事跟大家說，吃中藥暫時來說，是不會有患冠狀病毒風險的。」

中藥界人士也表示，穿山甲作為中藥材，具有很好的解毒療效，不過作為藥材需經過炮製，跟吃野味完全是兩回事。

劉源凱說：「就好像燒烤出來，是用那個酒，用那個醋來炮製，這個的話本身是一個中藥的加工的方法，他這個方法其實裡面已經將穿山甲本身含有的細菌，應該是已經消除出去了。」

由於聯邦食品及藥物管理局（FDA）都會定期稽查，任高子娜醫生表示，只要是合法販售的中藥，基本上不會有健康隱患。

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