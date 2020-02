穿山甲是中藥材料 專家稱可放心服用（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國有研究人員認為,穿山甲有可能是新型冠狀病毒的潛在中間宿主,由於穿山甲也會用做中藥材,部分民眾擔心,如果服用中藥含有穿山甲,是否也有可能感染病毒?本台就此詢問了中西醫的業內人士,專家稱民眾不需要擔心。

英國廣播公司BBC報導指,近日一些研究人員建議,蝙蝠的冠狀病毒,很可能與穿山甲的另一種冠狀病毒結合,產生變異而感染人類。

而廣州華南農業大學研究團隊,上週五針對新型冠狀病毒肺炎疫情研究舉行新聞發布會,稱穿山甲或為新型冠狀病毒的潛在中間宿主,這發現對病毒的防控具有重大意義。

由於穿山甲也會被作為中藥材,消息一出也讓有服用中藥習慣的民眾感到擔憂,醫生怎麼看呢?

東華醫院藥房及診所主任任高子娜(Gina Yam)說:「其實報告是說,在穿山甲上面找到跟冠狀病毒類似的基因,不代表正式說穿山甲就是傳播病毒的主要因素,其實很多國家的專家都在研究這個問題,暫時還是言之過早,沒有定論的。」

其實,不管冠狀病毒是否確實跟穿山甲有關,在美國根本買不到穿山甲。

美國中藥聯商會會長劉源凱(Kenny Lau)說:「有20、30年了吧,美國裡面FDA裡面已經將穿山甲列為瀕危動物,就是說已經是不准在美國裡面賣的,所以市面上的話,我覺得應該是找不到這個穿山甲。」

任高子娜說:「我們的中醫師說,穿山甲基本上我們醫院不會用,我們的診所不會有的,其實外面買是買不到的,所以我們中醫部門的同事跟大家說,吃中藥暫時來說,是不會有患冠狀病毒風險的。」

中藥界人士也表示,穿山甲作為中藥材,具有很好的解毒療效,不過作為藥材需經過炮製,跟吃野味完全是兩回事。

劉源凱說:「就好像燒烤出來,是用那個酒,用那個醋來炮製,這個的話本身是一個中藥的加工的方法,他這個方法其實裡面已經將穿山甲本身含有的細菌,應該是已經消除出去了。」

由於聯邦食品及藥物管理局(FDA)都會定期稽查,任高子娜醫生表示,只要是合法販售的中藥,基本上不會有健康隱患。

