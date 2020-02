【KTSF】

灣區週二下午出現炎熱天氣,多地氣溫更打破歷史最高溫的紀錄。

根據國家氣象局的數據,北灣的Santa Rosa週二下午4點錄得華氏81度的高溫,是灣區最熱的地方,刷新自1994年同一日74度最高溫的歷史紀錄。

氣象局的專家表示,週二幾乎所有地方的氣溫都比正常氣溫高5到15度,就連一向號稱最熱的亞利桑那州鳳凰城及內華達州的拉斯維加斯,今年都無試過80度。

溫暖的天氣比往年提早一個月到來,除了北灣之外,舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)、Richmond,及Livermore市都錄得和紀錄持平或破紀錄高溫。

氣象專家表示,高溫是由於有一股高氣壓加上強勁的離岸風,及無雲層阻隔陽光所致,坦言這種高溫並不尋常,但預計高溫天氣不會持續,週三灣區部分地區氣溫最多會下降近10度。

