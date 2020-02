武漢近日出現假陰性病例 專家建議患者出院後自我隔離

【有線新聞】

武漢近日有病例,兩次核酸檢測均呈陰性反應,但肺部CT影象仍顯示有病毒感染跡象。有武漢醫療隊專家指,類似的「假陰性」案例已於全國出現。

武漢協和醫院近日出現一個特殊病例,一名新型肺炎患者經治療後,符合兩次核酸檢測為陰性的出院標準,但患者肺部CT影象仍顯示出有病毒感染跡象。

北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民表示,該病人的肺部左側是有好轉,但右側的肺部病變還是有「毛玻璃」滲出。

他又指,雖然病人達到出院要求,而該病人亦要求出院,但他們沒有讓這個病人出院。

北京支援武漢醫療隊的專家稱,這些「假陰性病人」在全國已出現多個類似案例。

丁新民又指出,這情況不是個別情況,當中亦包括中日友好醫院的一個病例,該名病人的三次核酸檢測均呈陰性,但最後在肺泡灌洗液裡檢測到新型冠狀病毒。

專家表示,出現「假陰性病人」的其中一個原因是檢測方法靈敏度低,目前的檢測方式主要從咽喉、口腔等部位取樣,但部分病人的病毒集中在肺部。

醫療團隊表示,目前在武漢參與抗疫的醫生很多都不是呼吸科專業,有些甚至是婦產科、皮膚科專業,因此很難為每位病人做肺部檢測。

丁新民表示,要檢測新型冠狀病毒病毒有沒有消失,可能要進行氣管鏡的檢查。檢查中,醫生會從病人的肺部深部取得標本,其後做檢測,但目前在臨床上不是每個醫生都會做氣管鏡檢查。

他表示不是每個人都能掌握到使用氣管鏡的技術,所以不能對每位病人都做深部檢查,他强調這個做法是不現實的。

醫學專家指,「假陰性病人」出院後有感染其他人的風險,所以建議患者出院後要繼續接受觀察和自我隔離。

