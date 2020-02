病人稱武漢醫院條件惡劣 家屬斥入院後情況更差

【有線新聞】

武漢當局在2月2日說,要將所有確診和疑似病人,全部集中隔離和收治,至星期一晚就指,全市已排查了99%的人,2天內要完成所有疑似個案的檢測。

不過就算官方在3內加建了11間方艙醫院,增加了過萬張床位,香港有線新聞台和部分疑似病人了解過,他們都仍然未有床位收,而就算有,都得不到好好的照顧。

武漢市民王莎和一批患者家屬,上星期日的早上,想去武鋼二醫院送藥給家人,但被保安攔在醫院門外。

王莎的媽媽是確診了新型肺炎的患者,星期六凌晨入院,她們之所以這麼著急,是因為醫院內的家人和她們說,裡面任何醫療措施都沒有。

王莎說:「從昨天上午9點鐘開始,然後我媽媽就一直不停給我打電話說,醫院那邊沒有醫護人員,沒有水喝,然後那個沒有藥吃,沒有針打,然後身上不舒服,想找醫生都找不到。然後我媽媽昨天晚上都出現呼吸困難,呼吸困難喘氣喘得非常厲害,想要吸一口氧都沒有,然後從頭到尾,都沒有醫護人員到她的病房裡去看過她一眼。」

王莎說這家醫院很多病人都和家人反映無人照顧,他們更有個微信群互通消息,有患者試過血液含氧量已經跌到很低,但醫院一樣無能為力,又不讓她們送物資進去。

王莎說:「這個可能也是中央下的死命令,就是要求這幾天所有確診病人,全部都要收進去,但是現在感覺就是收是收了,但是收了並沒有解決問題,就感覺說的不好聽一點的話,就是感覺把人搞進去,然後關起來就是那種感覺。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。