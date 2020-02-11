病人稱武漢醫院條件惡劣 家屬斥入院後情況更差

【有線新聞】

武漢當局在2月2日說，要將所有確診和疑似病人，全部集中隔離和收治，至星期一晚就指，全市已排查了99%的人，2天內要完成所有疑似個案的檢測。

不過就算官方在3內加建了11間方艙醫院，增加了過萬張床位，香港有線新聞台和部分疑似病人了解過，他們都仍然未有床位收，而就算有，都得不到好好的照顧。

武漢市民王莎和一批患者家屬，上星期日的早上，想去武鋼二醫院送藥給家人，但被保安攔在醫院門外。

王莎的媽媽是確診了新型肺炎的患者，星期六凌晨入院，她們之所以這麼著急，是因為醫院內的家人和她們說，裡面任何醫療措施都沒有。

王莎說：「從昨天上午9點鐘開始，然後我媽媽就一直不停給我打電話說，醫院那邊沒有醫護人員，沒有水喝，然後那個沒有藥吃，沒有針打，然後身上不舒服，想找醫生都找不到。然後我媽媽昨天晚上都出現呼吸困難，呼吸困難喘氣喘得非常厲害，想要吸一口氧都沒有，然後從頭到尾，都沒有醫護人員到她的病房裡去看過她一眼。」

王莎說這家醫院很多病人都和家人反映無人照顧，他們更有個微信群互通消息，有患者試過血液含氧量已經跌到很低，但醫院一樣無能為力，又不讓她們送物資進去。

王莎說：「這個可能也是中央下的死命令，就是要求這幾天所有確診病人，全部都要收進去，但是現在感覺就是收是收了，但是收了並沒有解決問題，就感覺說的不好聽一點的話，就是感覺把人搞進去，然後關起來就是那種感覺。」

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