新型冠狀病毒定名COVID-19 航班停飛影響寄中港澳郵件

在中國爆發的新型肺炎疫情已奪去1,016條人命,目前疫情仍未有受控的跡象,世界衛生組織宣布,已為新型冠狀病毒定名,而包括美國在內的多國郵政局表示,航班停飛導致郵件付運也嚴重受影響。

世衛袐書長譚德塞在瑞士日內瓦宣布,目前肆虐的新型冠狀病毒定名為COVID-19,此舉希望能撇除公眾對某個地域、種族或動物形成的偏見,並確定這個新型冠狀病毒是於2019年出現。

另外,美國、中國、新加坡等地的郵政局表示,多間航空公司停飛航班,嚴重影響郵件付運的工作。

據美聯社報導,美國郵政(USPS)週二對全球其他郵政局發出公告,目前在投遞信件、郵包和快遞到中國上「面臨嚴重困難」,當中包括香港和澳門,因為很多航空公司都停辦前赴這些地區的航班。

公告指出,USPS暫時不會受理寄往中國的郵件,直至有足夠運輸配套為止。

全球擁有192名成員的環球郵政聯盟(Universal Postal Union)亦指出,航班停飛會在可見的未來對郵件遞送造成影響。

中國郵政局China Post則表示,已對郵政辦事處、分發中心和貨運汽車進行消毒,確保病毒不會透過郵件散播,同時保障員工的安全。

China Post強調,病毒在物件上不會生存很久,因此接收從中國來的郵件是安全的。

