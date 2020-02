美國新增新型肺炎確診個案 患者坐撤僑包機返美

【KTSF】

新型冠狀病毒肺炎目前全球確診個案超過43,000宗,中國當地就超過42,000宗,累計1,017人死亡。美國新增一宗新型肺炎確診個案,患者在南加州聖地牙哥,是加州第7宗病例,而全美累計有13宗。

聯邦疾控中心(CDC)表示,最新確診的患者目前在聖地牙哥加大醫院隔離治療,情況良好,患者上週從中國武漢乘坐國務院安排的撤僑包機抵達南加聖地牙哥Miramar海軍陸戰隊航空站,接受強制隔離14天。

醫院方面表示,患者與另外3名被隔離的人士出現懷疑病徵被院檢查,由於最初4人的檢驗結果均呈陰性,因此4人在週日獲准出院,返回隔離營。

至星期一,CDC通知聖地牙哥衛生局,進一步的檢測結果顯示,其中一人確診感染新型冠狀病毒肺炎,當局於是安排該名患者返回聖地牙哥加大醫院隔離觀察。

