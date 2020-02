特朗普提出4.8萬億元預算案 將削減社福撥款（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一公佈總值4.8萬億元的2021新財政年度的預算案,其中包括大幅削減社會福利和外援,但就增加國防、太空總署和退伍軍人的撥款,同時也會保留和增加撥款,來對抗新型冠狀病毒疫情,以及解決無家可歸者問題,此外特朗普又重提額外撥款20億元,在南部美墨邊界興建圍牆。

特朗普提出的2021新財政年度預算案,建議未來十年削減聯邦開支4.4萬億元,當中包括更改醫保Medicare的處方藥物價格1,300億元、削減社會福利,好像州政府的Medicaid和糧食券,以及收緊對領取傷殘福利的資格,預計這項目可以節省700億元。

非國防類別的開支降低5%至5,900億元,軍事開支上升0.3%至7,405億元,太空總署NASA撥款建議增加12%,包括在4年內太空人將會重返月球。

新預算案也建議退伍軍人事務部增加撥款13%,國土全部增加3%,全國核子安全管理局撥款也增加19%。

此外,環保局開支建議減少26%,聯邦住房及市區發展部撥款減少15%,但就建議撥款28億元來補助解決無家可歸者問題。

至於外援就建議減少21%,聯邦商務部的撥款勁減37%,當中大部份削減是因為全國人口普查屆時已經結束。

聯邦疾病防控中心(CDC)整體撥款建議縮減9%,但由於新型冠狀病毒爆發,43億元撥款仍舊會繼續保留去對抗傳染病,而特朗普政府也已通知國會,可能在本財政年度要求額外撥款1.36億元,來對抗今次新型肺炎疫情。

白宮又預測,在未來十年,聯邦財政赤字將會縮減4.6萬億元。

預算分析師預期,國會議員可能等到今年11月大選過後才對新預算案拍板,而權宜之計就是國會可能會通過一些臨時撥款法案去資助政府,在10月1日新財政年度開始的頭幾個月的運作。

民主黨人已經率先表達反對這份新預算案,眾議院預算委員會主席John Yarmuth就形容,新預算案具有破壞力和荒謬,他指特朗普透過減稅來關顧有錢人和大企業,但就向低收入人士開刀。

他說,國會將會企硬,反對特朗普違背承諾。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。