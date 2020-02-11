威士特丹號郵輪曾到香港 被多國禁止泊岸

【有線新聞】

到過香港的郵輪威士特丹號，被泰國當局指船上可能有人感染新型肺炎，禁止泊岸。遊輪早前已分別被多國拒絕入境，被困海上接近一星期。

住在澳洲阿德萊德的霍爾斯特及妻子朱迪，1月中在新加坡登上威士特丹號，展開一個月亞洲之旅、慶祝生日，怎料成為惡夢開始。

夫婦二人先後在柬埔寨和越南下船，2月1日來到香港，停靠6小時，當時香港有10多人確診新型肺炎，不過船公司沒有提供口罩，旅客上岸要自備口罩，船員亦沒有為新上船的人量體溫。

郵輪之後駛往高雄，照樣讓旅客上岸遊覽，上週三駛走後，傳出船上有旅客出現發燒、咳嗽和呼吸道感染症狀，遭下一站、日本沖繩拒絕入境。

2,200多人滯留郵輪，在海上漂流多日，期間嘗試停靠菲律賓、南韓和關島，但都被拒。

霍爾斯特生日都只能在船上過，一直未知目的地，到週一晚，船長公布郵輪會停靠曼谷。

船公司原本說曼谷是旅程終點站，會安排旅客乘飛機回家，但泰國當局後來指，憂慮船上可能有人感染新型肺炎，禁止郵輪泊岸。

船公司強調沒跡象顯示郵輪有人出現感染，沒有在船上實施隔離。

霍爾斯特批評船上根本無人確診感染新型肺炎，又批評連船長也不知道郵輪去向。

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