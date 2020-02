威士特丹號郵輪曾到香港 被多國禁止泊岸

【有線新聞】

到過香港的郵輪威士特丹號,被泰國當局指船上可能有人感染新型肺炎,禁止泊岸。遊輪早前已分別被多國拒絕入境,被困海上接近一星期。

住在澳洲阿德萊德的霍爾斯特及妻子朱迪,1月中在新加坡登上威士特丹號,展開一個月亞洲之旅、慶祝生日,怎料成為惡夢開始。

夫婦二人先後在柬埔寨和越南下船,2月1日來到香港,停靠6小時,當時香港有10多人確診新型肺炎,不過船公司沒有提供口罩,旅客上岸要自備口罩,船員亦沒有為新上船的人量體溫。

郵輪之後駛往高雄,照樣讓旅客上岸遊覽,上週三駛走後,傳出船上有旅客出現發燒、咳嗽和呼吸道感染症狀,遭下一站、日本沖繩拒絕入境。

2,200多人滯留郵輪,在海上漂流多日,期間嘗試停靠菲律賓、南韓和關島,但都被拒。

霍爾斯特生日都只能在船上過,一直未知目的地,到週一晚,船長公布郵輪會停靠曼谷。

船公司原本說曼谷是旅程終點站,會安排旅客乘飛機回家,但泰國當局後來指,憂慮船上可能有人感染新型肺炎,禁止郵輪泊岸。

船公司強調沒跡象顯示郵輪有人出現感染,沒有在船上實施隔離。

霍爾斯特批評船上根本無人確診感染新型肺炎,又批評連船長也不知道郵輪去向。

