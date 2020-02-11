聯儲局長呼籲國會要未雨綢繆 限制聯邦開支

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二在國會眾議院屬下金融服務委員會作證，提交每半年一次的經濟報告，他呼籲國會在經濟仍然強勁時要未雨綢繆，限制聯邦開支。

包維爾稱，國會要降低聯邦預算赤字，確保金融危機或衰退來臨時，聯儲局可以有效應對，避免國會或聯儲局被迫採取刺激經濟的措施去救市。

包維爾和多名決策小組成員以及一些經濟專家都關注到，如果經濟走下坡，在低息政策和債務高企環境下，決策者可能會綁手綁腳。

根據過往歷史，在經濟下滑時，聯儲局透過大幅減息來應對，但目前的利率徘徊在1.5厘至1.75厘之間，比歷史平均水平5厘為低，因此有部份經濟專家擔心，遇到經濟衰退時，目前的利率太接近零，已經沒有太多減息的空間，可能迫使國會採取非常手段去刺激經濟。

包維爾也提到，現時去評估新型冠狀病毒對美國，甚至全球經濟造成怎樣的衝擊還是言之過早。

有分析指出，中國現時的經濟規模比2003年沙士爆發期間大4倍，以及中國已經建立全球供應鏈最重要的一環，因此今次疫情明顯對全球經濟構成風險。

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