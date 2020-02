聯儲局長呼籲國會要未雨綢繆 限制聯邦開支

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二在國會眾議院屬下金融服務委員會作證,提交每半年一次的經濟報告,他呼籲國會在經濟仍然強勁時要未雨綢繆,限制聯邦開支。

包維爾稱,國會要降低聯邦預算赤字,確保金融危機或衰退來臨時,聯儲局可以有效應對,避免國會或聯儲局被迫採取刺激經濟的措施去救市。

包維爾和多名決策小組成員以及一些經濟專家都關注到,如果經濟走下坡,在低息政策和債務高企環境下,決策者可能會綁手綁腳。

根據過往歷史,在經濟下滑時,聯儲局透過大幅減息來應對,但目前的利率徘徊在1.5厘至1.75厘之間,比歷史平均水平5厘為低,因此有部份經濟專家擔心,遇到經濟衰退時,目前的利率太接近零,已經沒有太多減息的空間,可能迫使國會採取非常手段去刺激經濟。

包維爾也提到,現時去評估新型冠狀病毒對美國,甚至全球經濟造成怎樣的衝擊還是言之過早。

有分析指出,中國現時的經濟規模比2003年沙士爆發期間大4倍,以及中國已經建立全球供應鏈最重要的一環,因此今次疫情明顯對全球經濟構成風險。

