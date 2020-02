【有線新聞】

菲律賓以符合「一個中國」原則為由,即時暫停台灣旅客入境,500多名旅客一度滯留。

有台灣旅客星期一晚抵達當地機場,才知被拒入境,要在候機大堂等待。亦有到宿霧的旅客通宵等待一晚、原機返台。

菲律賓民航委員會發出公告指,基於「一個中國」原則下,除了內地和港澳地區,正式拒絕來自台灣直航客機的旅客入境。

過去14日內到過台灣的旅客亦同樣受限。

