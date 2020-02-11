北灣華裔針灸師回廣州過年返美後感到受歧視

【KTSF 黃恩光報導】

北灣一名針灸醫生最近和女兒一起到中國廣州過年和探親，返回灣區之後體驗到人情冷暖，也經歷到種族歧視。

鄧小美和8歲的女兒上星期二返回灣區，在舊金山國際機場通過海關篩檢。

鄧小美說：「過海關時給我們一個卡，如果我回來之後14日內有症狀的話需要通知醫生，否則就沒有什麼，並無要求我們隔離。」

2017年鄧小美的家和酒莊在北灣大火之中燒毀，她目前在Santa Rosa開了針灸診所，已經登廣告宣布開業，她返回灣區之前，收到同一座商業樓宇另一個商業老闆的短訊。

鄧小美說：「感覺到她的意思，（什麼意思），不想我上班的意思，可是她沒有講明白，她發了許多條訊息。」

鄧小美最後回覆說，會居家14天後才返回診所，這樣才沒有再收到短訊。

鄧小美說：「回來之後我不能上班，我之前已經去了3個星期，我需要付租金，我不能接受預約的話，就沒有收入。」

不過最令鄧小美忍無可忍的是，她女兒返回在北灣Calistoga的家之後，有一個白人鄰居報警：「說我的女兒可能是帶菌者，說她不應該在當地社區生活，警察打電話找我的先生。」

鄧小美說，女兒按照學校的要求，居家14天，沒有上學，Napa縣和Sonoma縣至今沒有新型冠狀病毒確診個案，鄧小美對於自己和女兒受到歧視感到很氣憤。

鄧小美說：「對我們展示這樣赤裸裸、冷酷無情的歧視，我覺得作為一個中國人，一個有亞洲面孔的人，都應該有一些體會發出心聲，站在一起，使其他人知道我們是人，應該受到尊重。」

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