北灣華裔針灸師回廣州過年返美後感到受歧視

北灣一名針灸醫生最近和女兒一起到中國廣州過年和探親,返回灣區之後體驗到人情冷暖,也經歷到種族歧視。

鄧小美和8歲的女兒上星期二返回灣區,在舊金山國際機場通過海關篩檢。

鄧小美說:「過海關時給我們一個卡,如果我回來之後14日內有症狀的話需要通知醫生,否則就沒有什麼,並無要求我們隔離。」

2017年鄧小美的家和酒莊在北灣大火之中燒毀,她目前在Santa Rosa開了針灸診所,已經登廣告宣布開業,她返回灣區之前,收到同一座商業樓宇另一個商業老闆的短訊。

鄧小美說:「感覺到她的意思,(什麼意思),不想我上班的意思,可是她沒有講明白,她發了許多條訊息。」

鄧小美最後回覆說,會居家14天後才返回診所,這樣才沒有再收到短訊。

鄧小美說:「回來之後我不能上班,我之前已經去了3個星期,我需要付租金,我不能接受預約的話,就沒有收入。」

不過最令鄧小美忍無可忍的是,她女兒返回在北灣Calistoga的家之後,有一個白人鄰居報警:「說我的女兒可能是帶菌者,說她不應該在當地社區生活,警察打電話找我的先生。」

鄧小美說,女兒按照學校的要求,居家14天,沒有上學,Napa縣和Sonoma縣至今沒有新型冠狀病毒確診個案,鄧小美對於自己和女兒受到歧視感到很氣憤。

鄧小美說:「對我們展示這樣赤裸裸、冷酷無情的歧視,我覺得作為一個中國人,一個有亞洲面孔的人,都應該有一些體會發出心聲,站在一起,使其他人知道我們是人,應該受到尊重。」

