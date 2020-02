香港確診個案增至49宗 港大專家指隔離14日已足夠（視頻）

【有線新聞】

香港除了康美樓的3宗,另外還有4宗新增個案屬於本地感染,令香港確診宗數增加至49宗,共4人危殆。至於病毒潛伏期最長24日,港大專家袁國勇就認為現時隔離14日已經很穩妥。

其中一宗新個案,是與打邊爐聚會一名確診患者一起做清潔工作,2月1日開始咳嗽,知道有同事確診後,便前往律敦治醫院檢查。

另一宗是一名59歲男子,在小西灣循道衛理教堂禧恩堂做傳道工作,2日開始發燒、咳嗽及氣促,曾去私家診所求診,10日到東區醫院急症室。中心指患者當時有戴口罩上班,在教會有參與一些小組聚會,會再作追蹤。

另一名住將軍澳寶林邨寶仁樓的71歲男子,2月5日發燒、咳嗽及氣促,10日到將軍澳醫院急症室。

還有一名66歲男子住屯門良田村,1月31日開始喉嚨痛,4日發燒、發冷及咳嗽,曾去私家診所求診,10日轉介至屯門醫院急症室。

中心指這些個案都沒有外遊紀錄,但農曆新年期間曾出席一些聚會,都屬於本地感染個案。

對於內地有報告指病毒潛伏期最長24日,袁國勇認為現時隔離14日已經足夠。

他表示,病毒潛伏24天屬於極端例子,而且他認為香港不會有足夠的設施將病人隔離24日。

他又指,病人被隔離24日可能會反感,甚至申請司法覆核,因此他認為隔離14日已經很穩妥。

醫管局又指受疫情影響,每天的收血量大減一半,血庫存量不足,呼籲市民踴躍捐血。

