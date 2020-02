康美樓疑有病毒經糞渠排氣管傳播 專家指不必恐慌（視頻）

【有線新聞】

香港青衣長康邨康美樓,懷疑有新型冠狀病毒經糞渠排氣管傳播,垂直相隔10層樓的同一個單位,先後有人確診,居民要疏散隔離。港大專家袁國勇相信是因為低層單位的糞渠曾經改裝,病毒才有機會流入室內,強調不是當年淘大花園翻版,市民毋須恐慌。

青衣長康邨康美樓A翼13樓1307室,75歲伯伯上月底確診。對落10層,3樓307,62歲女人星期一確診,同住的兒子和媳婦亦剛剛確診。媳婦回過田灣的娘家拜年,她爸爸都確診。

港大專家袁國勇:「為何在不同層數都有人受感染?最清楚是有人改裝過廁所排氣管。」兩個單位糞渠是同一條,糞渠的排氣管亦在屋內。政府發布兩個單位的廁所情況,3樓單位換過座廁,而糞渠的排氣管被鋸走了一截。

房屋署助理署長陸慶全:「截斷位置有材料封住,但我們發現那些材料比較鬆,不排除污水系統內有氣體透過這些並不完全密封的排氣喉排入單位。」

袁國勇解釋排氣管若果沒有密封,一開抽氣扇,糞渠內的空氣會經罅隙抽入屋,但他指要剛巧有病人排出有病毒的糞便在糞渠,才有此情況,「大家不需要恐慌,我們不是進入淘大花園的狀態。你聞到有點臭,尤其你一開抽氣扇時,那你真的要很小心,要立即找專業人士弄清楚,你家廁所的渠和喉管有沒有問題。」

陸慶全:「其實我不明白為何要擔心。」而房署就指如果租戶沒改裝過便不用擔心,有問題可以找屋邨辦事署查詢。

康美樓所有A07室單位的居民漏夜疏散,是新型肺炎爆發以來第一次這樣大規模疏散居民。

袁國勇被問到疫情已在香港社區爆發,現在談論再做甚麼、封不封關是否已經沒意思,袁國勇:「我們現在個案總數還少過新加坡和日本,所以為甚麼要那麼快就洩氣,和覺得本地疫情控制不到,完全沒這回事。我覺得大家應要有信心,我們每個人做好應做的事,不要互相指責,不要互相罵對方,令大家都洩氣,這是很差的情。我永遠都是抱著很樂觀的態度,我很希望今次在長康邨A07座向的住戶,可以在情人節出來,這是一件很開心的事。」

至於改裝過廁所的單位,房署說租戶要還原,並會按租約追究。

