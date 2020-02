香港青衣康美樓兩人確診 部分住客需疏散

【有線新聞】

香港多6宗新型肺炎確診個案,其中一名女患者住在青衣長康邨康美樓,樓上十層一名男住客上月亦確診,他們的單位共用糞渠,女患者單位的排氣管漏氣。政府認為有潛在傳播風險,決定疏散所有07室單位住客,安排他們隔離。

全副防護裝備的人員凌晨在青衣長康邨康美樓安排疏散,最新確診的62歲女子跟上月底確診的75歲男子同樣住在康美樓07室單位,但相隔10層,單位共用糞渠。

較遲發病的女子住下層單位,她廁所室內的排氣管接駁著糞便渠,政府檢查後發現排氣管的接駁位無密封,認為顯示有潛在傳播風險,決定疏散2至35樓的07室住戶。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示:「居然有一條排氣管漏氣,換句話說在廁所只要開抽氣扇,糞便渠的空氣可以走出來。我們有理由相信有可能性,就是上層病人排的糞便可能有病毒,病毒停留在糞便管,經過漏氣地方出來感染其他病人。」

03年沙士,淘大花園由於U型聚水器乾涸隔不到氣令疫情爆發,今次情況是否相似?

香港環境局副局長謝展寰說:「會否有淘大花園事件翻版?我們一般所關注的U型去水位完全無問題,是一個良好設計。」

如何確定其他單位的排氣管一定無問題?政府說還要待房署工程師逐一檢查,那為何不疏散整楝樓全部住戶?

袁國勇表示:「不是07室的暫時看不到任何關係,我們無可能因為07室兩個人,要將千多二千人疏散,這個無可能。」

確診的女病人,上月18至19日曾到澳門,今月初起咳嗽,曾經三次看私家醫生,星期一入住瑪嘉烈醫院,她同住的兒子和媳婦都有病徵,丈夫和孫兒則沒病徵,會隔離檢疫。

