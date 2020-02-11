香港青衣康美樓兩人確診 部分住客需疏散

February 11, 2020 中港台新聞, 新聞, 熱點關注, 香港新聞
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【有線新聞】

香港多6宗新型肺炎確診個案，其中一名女患者住在青衣長康邨康美樓，樓上十層一名男住客上月亦確診，他們的單位共用糞渠，女患者單位的排氣管漏氣。政府認為有潛在傳播風險，決定疏散所有07室單位住客，安排他們隔離。

全副防護裝備的人員凌晨在青衣長康邨康美樓安排疏散，最新確診的62歲女子跟上月底確診的75歲男子同樣住在康美樓07室單位，但相隔10層，單位共用糞渠。

較遲發病的女子住下層單位，她廁所室內的排氣管接駁著糞便渠，政府檢查後發現排氣管的接駁位無密封，認為顯示有潛在傳播風險，決定疏散2至35樓的07室住戶。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示：「居然有一條排氣管漏氣，換句話說在廁所只要開抽氣扇，糞便渠的空氣可以走出來。我們有理由相信有可能性，就是上層病人排的糞便可能有病毒，病毒停留在糞便管，經過漏氣地方出來感染其他病人。」

03年沙士，淘大花園由於U型聚水器乾涸隔不到氣令疫情爆發，今次情況是否相似？

香港環境局副局長謝展寰說：「會否有淘大花園事件翻版?我們一般所關注的U型去水位完全無問題，是一個良好設計。」

如何確定其他單位的排氣管一定無問題？政府說還要待房署工程師逐一檢查，那為何不疏散整楝樓全部住戶？

袁國勇表示：「不是07室的暫時看不到任何關係，我們無可能因為07室兩個人，要將千多二千人疏散，這個無可能。」

確診的女病人，上月18至19日曾到澳門，今月初起咳嗽，曾經三次看私家醫生，星期一入住瑪嘉烈醫院，她同住的兒子和媳婦都有病徵，丈夫和孫兒則沒病徵，會隔離檢疫。

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