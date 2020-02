【KTSF】

舊金山Hayes Valley有可負擔租賃房屋的輪候名單現正開放申請。

公寓位於Fell街333號,現在有開放式至三房單位,開放名單接受申請,最低月租680元,最高1,421元。

申請年收入方面,1人家庭不得超過67,740元,2人家庭不得超過77,400元,3人家庭不得超過87,060元。

申請截止日期為2月14日下午5點,查詢詳情,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Hc15AUAR

