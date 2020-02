首批從武漢撤僑回美人士完成兩週檢疫獲准離開

【KTSF 江良慧報導】

在南加州Riverside縣March後備空軍基地,兩星期前首批從武漢撤僑回來的美國人完成14天地隔離檢疫,終於獲准離開。

195個強制隔離檢疫的美國人,慶祝重獲自由的方法是把面上的口罩拋高,就好像畢業生在畢業禮上把四方帽拋高一樣。

這批美國人是在上月29日乘坐美國的包機從武漢撤走,他們回國後一直留在南加州的March後備空軍基地,隔離檢疫14天,他們當中沒有人對新型冠狀病毒有陽性反應。

當局也強調,他們不會對任何人的健康構成威脅。

聯邦疾控中心(CDC)醫生Nancy Knight說:「這些人已經完成他們的檢疫,他們不會構成健康風險,對自己、家人、工作地點、學校或社區,這些人沒有任何新型冠狀病毒的健康風險。」

這批美國人經過最後篩檢後,大部分人都乘坐巴士到附近機場乘搭飛機回家,目前還有數以百計同樣從武漢撤僑回來的其他美國人,仍在加州、德州和內布拉斯加州的美軍基地隔離檢疫,當中有一人確診感染新型冠狀病毒,被送院治療後錯誤獲准出院。

該女病人目前在聖地牙哥一間醫院接受隔離治療,她有輕微咳嗽,但沒有發燒。

消息指該名女病人和另外3人原本在聖地亞哥加大醫院接受治療,但因為對病毒呈陰性反應,所以在星期日獲准出院,之後返回附近空軍基地繼續隔離檢疫,但到週一早上有新的檢測結果顯示,該病人對病毒有陽性反應,所以最後又把她送返醫院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。