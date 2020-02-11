鑽石公主號有旅客來自舊金山 親述在船上隔離苦況（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

正在日本橫濱港停泊的郵輪鑽石公主號隔離已經有6日，有135名乘客及船員確診新型肺炎，郵輪的乘客中，有灣區的華裔人士，本台聯絡到一個在船上隔離的舊金山家庭，究竟船上的情況怎樣？

化名欣欣的舊金山居民，1月20日與丈夫、媽媽及姐姐在日本橫濱登上鑽石公主號，展開為期16日15夜的行程。

不過一名曾經在船上的80歲香港男子，1月25日回到香港後確診新型肺炎，郵輪2月3日靠岸後，全船約3,700名乘客及船員開始在船上隔離，週一踏入隔離第7日。

欣欣說：「很希望美國政府人員是盡快盡快為我們428個美國籍的人，帶回美國去隔離，我們在此真的有危機很危險，正如我剛剛所講，有6個員工已受感染，很擔心這6個會否傳染其他工作人員，因為我們擔心我們吃的東西，他們給的食物，不是全部都包裝了，好像麵包，就這樣放出來，好像橙汁，其他工具都是放出來，所以是很擔心，現在好像在等，在坐監，究竟感染會否發生在我身上呢？會否發生在我家人身上呢？。」

欣欣一家四口住在一個沒有窗戶的房間，靠通風系統呼吸，她表示，今次隔離，殺郵輪一個措手不及，在隔離的第一、二日，郵輪的安排非常混亂，沒有提供口罩，連基本的飲用水都不足夠，到隔離的第三天，欣欣認為，是船上確診人數增加了，郵輪開始為乘客提供口罩，到了週一更加有N95口罩。

欣欣說：「第一天很不知所謂，就是不夠水給我們喝，我們就打個電話，說有電話服務提供，他們叫我們去喝廁所水喉的水，作為中國人，當然我們寧願渴少少都不喝，但是我們都再打其他電話，看看可否拿到水，他們要我們付錢，當然現在多少錢也要買，初時是有點荒謬，直到隔離第二天，就說免去所有費用。」

欣欣表示，雖然郵輪每日為他們供應三餐，但每餐都不定時，因此他們會儲起早餐，吃不完的麵包，以備不時之需。

在隔離開始後，欣欣表示，所有乘客基本上都不可以離開房間，過去6天，欣欣住的樓層只有兩次機會去到甲板活動，第一次是90分鐘，第二次就減少至一小時，不過為了安全起見，只有欣欣的丈夫有出過去。

欣欣說：「我先生前天出去了，但他就去了25分鐘，就快點跑回來，因為他說實在太多人，根本不知道哪一個人有感染，所以他都有點恐慌，都是跑回來，都是不出去。」

郵輪有清潔工為欣欣提供好像是廁紙的日用品，一些藥物及消毒用品等，就要填表申請，欣欣一家就獲發這種消毒用品。

此外，郵輪向每名乘客派發體溫計，讓他們自發量度體溫，一旦高於37.5度，乘客就要通知郵輪。

欣欣表示，船上至少有十名來自灣區的華人，不過在隔離後，已經不知道大家的情況。

欣欣說：「好像住我們旁邊的人，當他們安靜，或沒有聲音時，都有點擔憂，究竟他們是否去了醫院，感染了武漢肺炎。」

欣欣表示，美國大使館每日都有發電郵給他們，表示正與日本當局商討隔離的安排，不過仍然未有提及船上的美國人能否回國隔離，而欣欣亦剛收到郵輪通知，表示會全數退回今次行程的費用。

鑽石公主號上的人，隔離期最快到2月19日才完結，日本放送協會報道，由預防傳染病的醫生等組成的調查小組即將登船，調查船上人員的生活環境及防疫對策是否適當。

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