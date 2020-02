鑽石公主號有旅客來自舊金山 親述在船上隔離苦況（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

正在日本橫濱港停泊的郵輪鑽石公主號隔離已經有6日,有135名乘客及船員確診新型肺炎,郵輪的乘客中,有灣區的華裔人士,本台聯絡到一個在船上隔離的舊金山家庭,究竟船上的情況怎樣?

化名欣欣的舊金山居民,1月20日與丈夫、媽媽及姐姐在日本橫濱登上鑽石公主號,展開為期16日15夜的行程。

不過一名曾經在船上的80歲香港男子,1月25日回到香港後確診新型肺炎,郵輪2月3日靠岸後,全船約3,700名乘客及船員開始在船上隔離,週一踏入隔離第7日。

欣欣說:「很希望美國政府人員是盡快盡快為我們428個美國籍的人,帶回美國去隔離,我們在此真的有危機很危險,正如我剛剛所講,有6個員工已受感染,很擔心這6個會否傳染其他工作人員,因為我們擔心我們吃的東西,他們給的食物,不是全部都包裝了,好像麵包,就這樣放出來,好像橙汁,其他工具都是放出來,所以是很擔心,現在好像在等,在坐監,究竟感染會否發生在我身上呢?會否發生在我家人身上呢?。」

欣欣一家四口住在一個沒有窗戶的房間,靠通風系統呼吸,她表示,今次隔離,殺郵輪一個措手不及,在隔離的第一、二日,郵輪的安排非常混亂,沒有提供口罩,連基本的飲用水都不足夠,到隔離的第三天,欣欣認為,是船上確診人數增加了,郵輪開始為乘客提供口罩,到了週一更加有N95口罩。

欣欣說:「第一天很不知所謂,就是不夠水給我們喝,我們就打個電話,說有電話服務提供,他們叫我們去喝廁所水喉的水,作為中國人,當然我們寧願渴少少都不喝,但是我們都再打其他電話,看看可否拿到水,他們要我們付錢,當然現在多少錢也要買,初時是有點荒謬,直到隔離第二天,就說免去所有費用。」

欣欣表示,雖然郵輪每日為他們供應三餐,但每餐都不定時,因此他們會儲起早餐,吃不完的麵包,以備不時之需。

在隔離開始後,欣欣表示,所有乘客基本上都不可以離開房間,過去6天,欣欣住的樓層只有兩次機會去到甲板活動,第一次是90分鐘,第二次就減少至一小時,不過為了安全起見,只有欣欣的丈夫有出過去。

欣欣說:「我先生前天出去了,但他就去了25分鐘,就快點跑回來,因為他說實在太多人,根本不知道哪一個人有感染,所以他都有點恐慌,都是跑回來,都是不出去。」

郵輪有清潔工為欣欣提供好像是廁紙的日用品,一些藥物及消毒用品等,就要填表申請,欣欣一家就獲發這種消毒用品。

此外,郵輪向每名乘客派發體溫計,讓他們自發量度體溫,一旦高於37.5度,乘客就要通知郵輪。

欣欣表示,船上至少有十名來自灣區的華人,不過在隔離後,已經不知道大家的情況。

欣欣說:「好像住我們旁邊的人,當他們安靜,或沒有聲音時,都有點擔憂,究竟他們是否去了醫院,感染了武漢肺炎。」

欣欣表示,美國大使館每日都有發電郵給他們,表示正與日本當局商討隔離的安排,不過仍然未有提及船上的美國人能否回國隔離,而欣欣亦剛收到郵輪通知,表示會全數退回今次行程的費用。

鑽石公主號上的人,隔離期最快到2月19日才完結,日本放送協會報道,由預防傳染病的醫生等組成的調查小組即將登船,調查船上人員的生活環境及防疫對策是否適當。

