【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥指週六起向入境人士實施「強制檢疫」後,入境的內地人已經大減,現在說全面封關已經沒大意義。

行政長官林鄭月娥:「再封關的影響不再是封人,是封了我們現時所需的貨運,封了一些真的很需要、儘管要被檢疫14天都要回來的香港居民。所以我覺得所謂封關的說法已經沒什麼意思。因為我們的效果是將跨境人流減至最低。」

林鄭月娥指週六、日經兩個陸路口岸入境的內地人,分別只有52人及43人,她又指截至凌晨,有2,196人要接受強制檢疫,超過九成是香港人,大部分是家居檢疫。

警方突擊上門巡查過220次,涉及350人,週日發現有9名港人未有留在家中,其後成功尋回7人,可能要戴追蹤手環或進入檢疫中心,並正通緝另外2人。

