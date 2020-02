口罩供不應求 香港商家如何從世界找到貨源（視頻）

【有線新聞】

香港口罩供不應求,市民、商家都用自己方法在世界各地購買,他們是如何找到貨源呢?

福進國際控股有限公司董事總經理鍾梓瑩指:「自己要親自尋找貨源 ,不是一個電話打過去就有很大量的貨。」五日前、這條人龍就是她的功勞,成功買到150萬個口罩回港。

她的公司做貿易批發,第一次賣外科口罩,吸引上萬人排隊,找口罩找到世界另一端—迪拜(Dubai)。她最初只是聽到朋友的朋友說,確定有口罩就派人前往,在門市見到幾十箱都先買,再找代理商。人生路不熟,螞蟻搬家、運去朋友花園,每次都要親身前往,之後他們每次預先帶一箱箱現金換一盒盒口罩。

香港鄰近國家已經太多人買口罩,所以他們集中在亞洲以外地區找,最遠的已經去到意大利,在烏克蘭、巴基斯坦也在談供應。

有商人就構思用毛紡布,製造重洗60次的防菌布口罩,他預計本星期會取得認證結果。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。