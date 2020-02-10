口罩供不應求 香港商家如何從世界找到貨源（視頻）

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香港口罩供不應求，市民、商家都用自己方法在世界各地購買，他們是如何找到貨源呢？

福進國際控股有限公司董事總經理鍾梓瑩指：「自己要親自尋找貨源 ，不是一個電話打過去就有很大量的貨。」五日前、這條人龍就是她的功勞，成功買到150萬個口罩回港。

她的公司做貿易批發，第一次賣外科口罩，吸引上萬人排隊，找口罩找到世界另一端—迪拜(Dubai)。她最初只是聽到朋友的朋友說，確定有口罩就派人前往，在門市見到幾十箱都先買，再找代理商。人生路不熟，螞蟻搬家、運去朋友花園，每次都要親身前往，之後他們每次預先帶一箱箱現金換一盒盒口罩。

香港鄰近國家已經太多人買口罩，所以他們集中在亞洲以外地區找，最遠的已經去到意大利，在烏克蘭、巴基斯坦也在談供應。

有商人就構思用毛紡布，製造重洗60次的防菌布口罩，他預計本星期會取得認證結果。

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