新型肺炎疫情下 柏克萊加大發布疑似涉及種族歧視資訊（視頻）

本台日前報導,舊金山一名華裔居民因新型冠狀病毒疫情懷疑被人種族歧視後,舊金山再有華裔居民向本台報告有同樣的遭遇,週四在街上步行時,被一名白人男子叫他「將病毒帶回自己的國家」,這些涉及歧視的事件近日時有所聞,連有不少亞裔學生的柏克萊加大,也發布疑似涉及種族歧視的資訊。

針對武漢新型肺炎的爆發,柏克萊加大的Tang健康中心上星期在社交媒體上發文,列出一些對於新型肺炎的「正常反應」,其中一項名為「排外主義: 與可能來自亞洲的人接觸時感到害怕,並對於這種感覺產生罪疚感”(Xenophobia: fears about interacting with those who might be from Asia and guilt about these feelings.)。

文章引起外界,尤其是亞裔社區的激烈回響,有人在網上留言指,將排外主義列為「正常反應」完全不能夠接受,這是將種族歧視正常化。

有柏克萊加大學生認為,校方在帖文中的確用詞不當,但相信不是刻意歧視亞裔。

柏克萊加大學生Avery Liou說:「我認為是用詞不當尤其是排外主義這個詞,好像是散播偏見及種族主義,但我認為校方的原意不是這樣。」

Tang健康中心事後已經將帖文刪除,並在網站上道歉,指這個帖文其實是想解讀大家對新型冠狀病毒的焦慮,對於造成的誤解感到後悔,中心已經修改了內容。

不過亦有學生認為,校方最初的做法沒有構成歧視。

柏克萊加大學生Peter Wang說:「你不能夠排外,但我認為公開資料,認清有這樣的情況,是解決問題的第一步,我認為反而是好事,健康中心將資料公開。」

根據舊金山紀事報的報道,這一類疑似涉及種族歧視的個案近日不斷發生,舊金山一名華裔女子,懷疑因為疫情被網的Lyft的司機拒載,並多次詢問她是否來自中國。

此外,在南加州San Bernardino縣,一名母親在社交網站上指,她的華裔混血兒子在學校裡被同學包圍,並叫他要測試有否染上冠狀病毒。

有學者分析,當每次出現這種緊急醫療狀況時,有色人種總是最先受到攻擊,2002年沙士爆發時,本土亦出現反亞裔的情緒,隨著社交媒體的盛行,這種情況將會加劇,影響更深遠,大家必須要留意。

舊金山應急管理局也發布市府聯合聲明,呼籲社區拒絕仇外及歧視,聲明指,感染新型冠狀病毒的風險是根據個人旅遊記錄以及接觸情況,並非基於種族、族裔或文化背景,當局關注到仇外與歧視已經浮現,亞太裔社區,尤其華裔社區,在亞洲、歐洲、澳洲以及美國均遭到歧視及排外,這是絕對不能接受,而且損人不利己,恐慌才是最可怕的瘟疫。

舊金山商業走廊均正常營業,市府鼓勵居民和遊客繼續參與農曆新年慶祝活動,在社區購物和用餐來支持小商業。

