新型肺炎疫情下 柏克萊加大發布疑似涉及種族歧視資訊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

本台日前報導，舊金山一名華裔居民因新型冠狀病毒疫情懷疑被人種族歧視後，舊金山再有華裔居民向本台報告有同樣的遭遇，週四在街上步行時，被一名白人男子叫他「將病毒帶回自己的國家」，這些涉及歧視的事件近日時有所聞，連有不少亞裔學生的柏克萊加大，也發布疑似涉及種族歧視的資訊。

針對武漢新型肺炎的爆發，柏克萊加大的Tang健康中心上星期在社交媒體上發文，列出一些對於新型肺炎的「正常反應」，其中一項名為「排外主義: 與可能來自亞洲的人接觸時感到害怕，並對於這種感覺產生罪疚感”（Xenophobia: fears about interacting with those who might be from Asia and guilt about these feelings.）。

文章引起外界，尤其是亞裔社區的激烈回響，有人在網上留言指，將排外主義列為「正常反應」完全不能夠接受，這是將種族歧視正常化。

有柏克萊加大學生認為，校方在帖文中的確用詞不當，但相信不是刻意歧視亞裔。

柏克萊加大學生Avery Liou說：「我認為是用詞不當尤其是排外主義這個詞，好像是散播偏見及種族主義，但我認為校方的原意不是這樣。」

Tang健康中心事後已經將帖文刪除，並在網站上道歉，指這個帖文其實是想解讀大家對新型冠狀病毒的焦慮，對於造成的誤解感到後悔，中心已經修改了內容。

不過亦有學生認為，校方最初的做法沒有構成歧視。

柏克萊加大學生Peter Wang說：「你不能夠排外，但我認為公開資料，認清有這樣的情況，是解決問題的第一步，我認為反而是好事，健康中心將資料公開。」

根據舊金山紀事報的報道，這一類疑似涉及種族歧視的個案近日不斷發生，舊金山一名華裔女子，懷疑因為疫情被網的Lyft的司機拒載，並多次詢問她是否來自中國。

此外，在南加州San Bernardino縣，一名母親在社交網站上指，她的華裔混血兒子在學校裡被同學包圍，並叫他要測試有否染上冠狀病毒。

有學者分析，當每次出現這種緊急醫療狀況時，有色人種總是最先受到攻擊，2002年沙士爆發時，本土亦出現反亞裔的情緒，隨著社交媒體的盛行，這種情況將會加劇，影響更深遠，大家必須要留意。

舊金山應急管理局也發布市府聯合聲明，呼籲社區拒絕仇外及歧視，聲明指，感染新型冠狀病毒的風險是根據個人旅遊記錄以及接觸情況，並非基於種族、族裔或文化背景，當局關注到仇外與歧視已經浮現，亞太裔社區，尤其華裔社區，在亞洲、歐洲、澳洲以及美國均遭到歧視及排外，這是絕對不能接受，而且損人不利己，恐慌才是最可怕的瘟疫。

舊金山商業走廊均正常營業，市府鼓勵居民和遊客繼續參與農曆新年慶祝活動，在社區購物和用餐來支持小商業。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。