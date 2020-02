泰國呵叻商場槍擊案26死 軍人槍手被擊斃

【有線新聞】

泰國東北部軍人槍擊案,造成最少26死、57傷,行兇軍人在逃超過一日,通宵對警方對峙後被擊斃,總理巴育到醫院探望傷者。

施襲軍人藏身的大型商場,一直有荷槍實彈警員在封鎖線外戒備。配備長槍、盾牌、避彈衣的特警,清晨多次分批進入商場,突擊圍捕相信藏身地庫的軍人。到早上九時許、成功擊斃他,救出全部人質。

警方早在清晨時已嘗試突擊,但行動失敗,一名特警殉職、兩名特警受傷,施襲軍人與警員通宵對峙的局面,由前一日傍晚開始。

少部分商場顧客成功脫逃,警方封鎖商場部署,到深夜控制商場底層。

通宵疏散被困的數百人,亦有顧客一直躲在洗手間內。持槍軍人周六下午闖入呵叻府鬧市一間大型商場,一度在4樓挾持人質。

他之前從一個軍事基地偷走四枝槍及數百發子彈,開槍打死長官和同袍,再沿途向路人開火。

警方未知他的行兇動機,但相信這名32歲的下士士兵,與上司因為土地買賣的中介費問題,曾經發生爭執。他曾在網上直播行兇過程,發放相片及留言。

