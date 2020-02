【KTSF】

南舊金山的101公路路段週日晚發生致命車禍,一名男路人在公路的中間分隔欄步行,被至少一輛汽車撞死。

加州公路巡警稱,事發於晚上9時半左右,該名男路人當時在北行線Grand Avenue以北路段的中間分隔欄步行,他被至少一輛汽車撞倒。

暫時未知他為何身處公路上,也未知死者的身分。

