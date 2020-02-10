列治文市4歲童被車撞死 肇事司機逃逸後被捕

February 10, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(The Richmond Police Department)

【KTSF】

東灣列治文市上週五有一名4歲男童被車撞死，肇事司機不顧而去，直至週六晚，警方將該名司機拘捕。

警方表示，上週五傍晚5時幾，4歲的Hector和他父母下車取出購物袋時，Hector被一輛涉嫌超速行駛的汽車撞到，地點是Coalinga Avenue夾23街附近。

救援人員到場用直昇機將Hector送到附近醫院搶救，可惜Hector送院後不治。

有目擊者估計，肇事汽車當時以時速35至40英里撞到Hector，他說事後該名司機一度停下來回頭望，但之後繼續開車走人。

警方公佈了肇事藍色Ford Explorer SUV汽車的相片，直至週六晚約7時幾，警方憑目擊者線索發現該車，並將肇事司機拘捕，當局暫時未公開他的身份。

警方又在當局的Facebook專頁上感激公眾合力提供線索，將肇事司機繩之於法。

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