列治文市4歲童被車撞死 肇事司機逃逸後被捕

【KTSF】

東灣列治文市上週五有一名4歲男童被車撞死,肇事司機不顧而去,直至週六晚,警方將該名司機拘捕。

警方表示,上週五傍晚5時幾,4歲的Hector和他父母下車取出購物袋時,Hector被一輛涉嫌超速行駛的汽車撞到,地點是Coalinga Avenue夾23街附近。

救援人員到場用直昇機將Hector送到附近醫院搶救,可惜Hector送院後不治。

有目擊者估計,肇事汽車當時以時速35至40英里撞到Hector,他說事後該名司機一度停下來回頭望,但之後繼續開車走人。

警方公佈了肇事藍色Ford Explorer SUV汽車的相片,直至週六晚約7時幾,警方憑目擊者線索發現該車,並將肇事司機拘捕,當局暫時未公開他的身份。

警方又在當局的Facebook專頁上感激公眾合力提供線索,將肇事司機繩之於法。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。