中國專家發論文指新型肺炎潛伏期最長24天

【i-CABLE】

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山等37名抗疫前線人員共同完成最新論文，回顧上月29日前來自全國552間醫院的1,099名內地確診個案，發現新型冠狀病毒快速人傳人，潛伏期中位數是3天，最長可達24天。

患者當中43.95%是武漢當地居民，2.09%為醫護人員，26%患者無武漢接觸史，同時僅1.18%的患者曾與野生動物有直接接觸，結果印證有家族聚集性發病、無徵狀感染者傳播，不排除有超級傳播者存在。

研究指出少數患者會腹瀉和嘔吐，最常見徵狀是發燒、咳嗽。不過值得留意的是，只有43.8%人求診時發燒，但入院後發燒比例升至87.9%。

研究指出新型肺炎不發燒患者比例比「沙士」和中東呼吸綜合症的感染者多，如果監測重點只關注有否發燒，可能會遺漏大部分感染者。

至於病毒傳播途徑方面除了飛沫和直接接觸外，有4名患者的胃腸道、唾液、尿液檢測對新型冠狀病毒呈陽性反應；而在62個糞便標本中有4個呈陽性反應。研究團隊建議防禦胃腸道分泌污染物的傳播途徑。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。