按照中國國務院規定,全國在週一復工。

在廣州,早前因應疫情縮減的巴士和地鐵班次陸續恢復正常,商業區和地鐵站人流都略為增多,在進入大廈和入閘前都要量度體溫。

公司亦設置了不同方案應對疫情,有員工輪流值班,每天一個部門只有一人上班,亦有人在家裡辦公。

在北京,大部分企業亦只提供有限度服務,銀行每星期開兩天,並提早一小時關門。

在商業區,午飯時間仍水靜鵝飛,區內50多間食肆有六成都關門,開店的食肆只提供外賣服務,不做堂食,有老闆指情況持續下去,或需結業。

相對飲食業的蕭條,快遞行業反而有更大需求。有速遞員指超市的訂單增多。

而自從爆發疫情後,不少地區實施交通管制,令外地上班族想回到城市工作也有困難,致速遞服務出現人手短缺,工作量多了兩、三成。

