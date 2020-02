【有線新聞】

停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪,再多60人確診,總數增至135人。

船上其餘3,000多人要隔離14天,當局說正研究是否要為船上所有人檢驗病毒,又重申會按乘客緊急情況分發藥物。

而營運郵輪的美國公司表示,會向乘客退款,包括上船前後的旅費。

有在船上的香港遊客說,基本上日常生活所需都照顧到。

香港遊客馬先生說:「今日每間房每個人派了一個N95口罩,之前給我們上甲板時也有派,但是派普通口罩,服務員送了床單枕頭套給我們,我們換好後就放出走廊,有部分長者收到藥,但也有乘客未收到。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。