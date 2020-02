醫生指火鍋蒸氣不會傳播病毒 但同枱食飯易傳播

【有線新聞】

香港因有人疑因家庭聚餐染病,火煱店生意即時大減,有醫生強調打邊爐的蒸氣不會傳播病毒。不過打邊爐會容易接觸到別人的飛沫,有人染病同枱食飯容易傳播,衞生署呼籲市民減少家庭聚會。

一個打邊爐聚會引起多宗確診新型肺炎,有火鍋店即時加強衞生措施,門口放搓手液,原本沒蓋的醬料現在都蓋著。有火鍋店店員表示若平時星期日這時間差不多滿客,現在沒有,少了近一半。沒人光顧火鍋店的其中一個原因是怕打邊爐染病,最近有內地專家指新型肺炎有機會透過氣霧傳播,即是所謂的氣溶膠。

許樹昌解釋氣霧傳播或氣溶膠是指在醫院插喉抽痰用手泵氣入肺部時,大粒的飛沫被蒸乾變成霧氣才會構成空氣傳播,一般生活不會遇到。打邊爐傳染其他人只是因為飛沫,因為大家坐得很近令病毒容易傳染他人。咳嗽時飛沫亦可感染他人,噴出來的可至1至1.8米。不經意接觸到,摸眼鼻過程令病毒進入黏膜,繼而受到感染。

衞生防護中心呼籲巿民減少飯聚,同檯食飯記得用公筷。

