香港再增新型肺炎確診個案 同枱火鍋致10人確診

香港再新增確診新型肺炎個案,其中10宗新增個案是出席家庭聚會,在觀塘工廈打邊爐,19人出席,有10人確診,衞生防護中心指,最終可能有11人確診,形容是本地爆發,又承認部分病人病徵很輕微、似流感,現時用的策略很難控制疫情,未必能有效阻止社區蔓延。

19人家庭聚會是在觀塘永興工業大廈4樓Lento Party Room舉行,衞生防護中心人員進入Party Room了解,公司在Instagram貼出告示暫停營業。

最先確診24歲男病人上月26日與18名親友,包括兩個來自內地的親友,在Party Room室外平台打邊爐兼燒烤。

男人1月30日發燒、咳,看過幾次私家醫生沒好轉,他住灣仔駱克道,星期六到律敦治醫院急症室,之後一天確診新型肺炎。

同住91歲的外婆因腳腫、發燒,2月1日入住東區醫院急症內科及腫瘤科病房,留醫8天。由於沒有外遊紀錄,她留院時醫院有抽取樣本,但沒有做新型肺炎測試,星期六早上出院,當時孫兒未確診。

到晚上孫兒樣本呈陽性,醫院用之前抽取的樣本做測試,證實都確診。

同枱兩名內地親友來自廣東省,1月28及29日已經離港,其中一人曾出現咳嗽,已康復,另一人無病徵,正等候化驗結果。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說:「一個19人聚會可能11人有機會確診,超過一半人受感染,但究竟誰是病源,我們不是很清楚。這個家族性爆發,我們都會當作有機會是本地爆發。」

張竹君說今次個案見到部分患者病徵輕微,現時策略愈來愈難控制疫情。

她說:「用隔離所有懷疑個案或追蹤密切接觸者的措施,這類策略其實愈來愈難用來控制現時疫情,因為患者可能與普通流感病人一樣,所以現在策略未必很有效阻止社區蔓延。」

她表示醫管局已加強監測,有少少懷疑都會驗,暫時醫院一日驗800多個個案。

