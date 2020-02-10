香港公立醫院醫護指保護裝備分配不足（視頻）

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香港多間公立醫院醫護都指近期裝備例如口罩、保護衣都有限度分配，又叫醫護將N95放入紙袋重用。醫管局承認裝備存貨不多，要加強控制，確保合理地使用裝備。

有不願意透露在哪間醫院工作的內科醫生Simon表示，病房要求他們每人每星期，只可以用20個口罩。

Simon說：「20個絕對不夠，高峰期接觸高風險病人，一天可以換7至8個 ，甚至9至10個都有機會。以前口罩在不同地方都可拿到，今天要拿一個口罩，好像打鑼打鼓才拿到，經過重重難關。」

東區醫院內科護士黃先生指，平時一天至少要用兩至三個N95口罩，現在管理層要求，盡量一天用一個。

黃先生表示：「叫我們環保一點使用，如有需要，叫我們休息時將N95除下，放在紙袋再重用。我們工作上非常有可能令口罩受污染，堅持要一天用一個，對我們身體健康構成很大危險。」

另一間公立醫院內科醫生Brian就連眼罩都要自己找。

Brian指：「我自己的（眼罩）兩、三星期前拿才有，現在我自己病房都沒有。插喉、抽痰，如的戴眼罩被飛沫噴到，理論上用一次就丟掉，我自己用酒精消毒，然後下次再帶回來用。」

伊利沙伯醫院內科護士余先生就說，每間病房三更，約22個護士及病房助理，只是分到20件保護衣。

余先生直言：「不是很足夠，每次處理完一個病人，都應該到適當地方除下。如病毒黏在我們身上，很容易帶給其他病人，造成醫院內爆發。」

醫管局承認存貨緊張，加上用量多，補充不到，要加強控制。

醫管局總行政經理何婉霞說:「希望不同部門醫護人員，真的合理地使用防護裝備。按專家小組建議在不同風險地方，用不同保護程度的衣物。」

她表示醫管局，現時有1600萬個口罩及220萬套保護衣。

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