香港公立醫院醫護指保護裝備分配不足（視頻）

【有線新聞】

香港多間公立醫院醫護都指近期裝備例如口罩、保護衣都有限度分配,又叫醫護將N95放入紙袋重用。醫管局承認裝備存貨不多,要加強控制,確保合理地使用裝備。

有不願意透露在哪間醫院工作的內科醫生Simon表示,病房要求他們每人每星期,只可以用20個口罩。

Simon說:「20個絕對不夠,高峰期接觸高風險病人,一天可以換7至8個 ,甚至9至10個都有機會。以前口罩在不同地方都可拿到,今天要拿一個口罩,好像打鑼打鼓才拿到,經過重重難關。」

東區醫院內科護士黃先生指,平時一天至少要用兩至三個N95口罩,現在管理層要求,盡量一天用一個。

黃先生表示:「叫我們環保一點使用,如有需要,叫我們休息時將N95除下,放在紙袋再重用。我們工作上非常有可能令口罩受污染,堅持要一天用一個,對我們身體健康構成很大危險。」

另一間公立醫院內科醫生Brian就連眼罩都要自己找。

Brian指:「我自己的(眼罩)兩、三星期前拿才有,現在我自己病房都沒有。插喉、抽痰,如的戴眼罩被飛沫噴到,理論上用一次就丟掉,我自己用酒精消毒,然後下次再帶回來用。」

伊利沙伯醫院內科護士余先生就說,每間病房三更,約22個護士及病房助理,只是分到20件保護衣。

余先生直言:「不是很足夠,每次處理完一個病人,都應該到適當地方除下。如病毒黏在我們身上,很容易帶給其他病人,造成醫院內爆發。」

醫管局承認存貨緊張,加上用量多,補充不到,要加強控制。

醫管局總行政經理何婉霞說:「希望不同部門醫護人員,真的合理地使用防護裝備。按專家小組建議在不同風險地方,用不同保護程度的衣物。」

她表示醫管局,現時有1600萬個口罩及220萬套保護衣。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。