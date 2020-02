全球多地出現隱形病人 專家建議降低檢測新型病毒門檻（視頻）

【有線新聞】

新型肺炎發展至今,各地都有隱形病人或者病徵輕微的患者,他們可以傳播病毒,香港有專家建議,病人一有上呼吸道徵狀便要做快速測試,才能及早發現這類患者。

香港找懷疑個案主要靠有沒有發燒來篩查,例如旅客入境時量體溫、填健康申報表。不過這一招對新型肺炎未必有效,因各地患者都出現症狀輕微,甚至毫無症狀的「隱形病人」,但就帶有病毒傳染其他人。

台灣最近有一個,日本亦有兩個這樣的個案,衞生防護中心亦都承認,現時策略期望「早分辨、早隔離」已經未必有效,因為難以分辨帶病毒人士。

有專家說要改變策略,感染及傳染病專科醫生曾祈殷指:「如果開了發燒診所,要加大數量做檢測工作,檢測新型病毒門檻要降低,即是如果有人很擔心或者他自己覺得有機會感染到病毒,可能盡快跟他們做檢測。有肌肉疼痛、很累等病徵,甚至氣促、咳嗽、但沒有發燒,都應該去發燒診所。」

不少有發燒、呼吸道病徵的人會先看私家醫生,若果14天內去過湖北或內地醫院;又或曾與確診個案有密切接觸,私家醫生要呈報,這個呈報準則已經過時,但若果要改,該如何更改?

私家醫生鄭志文透過電話訪問表示:「將所有上呼吸道感染呈報,完全變了是一個無用機制!本身上呼吸道感染,定義太闊了。一個私家醫生假設一天為60人看症,至少20多人是上呼吸道感染,再加上政府普通科門診以及急症室,一天的情況已經『爆標』,可能數萬人,根本數字上已經不太大意義。」

他建議醫生只需填表,呈報有多少位病人以及留下聯絡方法就足夠,無需等當局派人接走病人隔離。

