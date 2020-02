香港有確診男病人要插喉 兩人與患者打麻將後現病徵（視頻）

【有線新聞】

確診的69歲男病人於東區醫院深切治療部留醫,目前情況危殆、需要插喉,他本身有慢性病。

他住在西灣河長興大樓,與同住的太太、岳母曾經打麻將,他太太和岳母亦初步確診,衞生署正追查打麻雀時男病人已經發病還是在潛伏期。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指「麻雀當然4人是很緊密接觸,大家可能會談天,大家距離比較近,這些當然可免則免。」

該名男病人上月底(1月31)開始咳嗽,上星期五(2月7日)看過私家醫生,星期日(2月9日)因氣促入住東區醫院。他14日內無外遊,消息指他上月7日曾在羅湖停留30分鐘,隨即返港。

另外,觀塘19人打邊爐聚會再多一人確診,她是最先確診男病人的阿姨,在打邊爐後4天出現病徵。她和早前確診男病人的23歲表弟、分別在美心集團旗下,中環和旺角的北京樓任職,現時該兩分店暫停營業14日。

聚會還有一個親戚亦初步確診,正等待複檢,若都呈陽性,19人中就有11人確診。

政府提醒市民,暫停社交活動和避免去人多地方,保持社交距離,又強烈勸諭戲院、卡拉OK、補習社、會所等,於未來兩周暫停營業。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。