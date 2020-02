【KTSF】

東灣Hayward市週日晚發生槍擊案,兩名男子爭執後向對方開槍,兩人都各自中槍受傷。

警方於晚上10時半接獲舉報,地點在Medford大街100號路段一幢住屋。

警方稱,兩人當時發生口角,其中一人拿出手槍,向對方開槍,之後雙方展開糾纏爭奪手槍,最後中槍男子奪得手槍,射向最先開槍的男子,後者也中槍受傷,兩人都沒有生命危險。

最先開槍的男子已被警方拘捕。

