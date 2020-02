【有線新聞】

李文亮醫生上週去世後,民間湧現一片爭取言論自由的呼聲。到週末,網上最少出現兩封由逾50名知識份子聯署的公開信,提出要求落實憲法賦予的言論自由權利,及保障中國人不應再因言論受到威脅等訴求。聯署者包括著名法學家張千帆及許章潤,以及中央黨校退休教授蔡霞。

蔡霞接受我們訪問時表示,要在這次事件中吸取教訓:「說真話才能夠讓每個人安全地生存,我覺得這個道理是非常淺顯明瞭的,而且憲法上早就寫了,只是我們這們這麼多年來沒有很好的落實。」

而另一名聯署者、前《炎黃春秋》雜誌總編輯吳思則認為,知識份子有責任發聲,但他表示難以判斷會否帶來真正的改變。

