【KTSF】

在中國爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情,確診感染個案已經超過4萬宗,達40,261宗,909人死亡,香港的確診個案增至38宗,新加坡也增至43宗。

日本確診數字上升至156宗,原因是鑽石公主號郵輪再發現多60宗確診個案,船上確診總數增加至135人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。