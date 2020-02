美國司法部告4名中國解放軍入侵Equifax網絡

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部週一宣布起訴4名中國解放軍成員,指他們涉嫌入侵Equifax信用報告公司的網路,並盜取1.45億名,即相等於近半美國公民的個人敏感資料,把美國史上最大規模的消費者數據被黑侵事件歸咎北京政府。

Equifax在2017年發生資料外洩,超過1.45億人的名字、社會安全號碼和其他個人資料被黑客盜取,除此之外,4名解放軍成員更涉嫌盜取了Equifax的商業秘密,包括數據庫設計,黑客涉嫌利用軟件上的漏洞,獲取了登入的證件,並在搜尋個人資料時瀏覽公司的網絡。

聯邦司法部長巴爾說:「多年來,我們目睹中國對個人資料的貪婪胃口,包括從人事管理辦公室盜竊個人資料盜竊,黑侵Marriott酒店和Anthem醫療保險公司,到如今從Equifax批發竊取信用及其他資料,這些數據有經濟價值,這些盜竊也能滿足中國發展人工智能工具,以及創造針對情報的計劃。」

本案的發生,正好是在特朗普政府警告說中國的政治和經濟影響力日漸強大,和北京致力蒐集美國人數據和盜取科技研究和創作。

聯邦政府同時也一直敦促盟友,因為網絡保安的原因,不要讓中國科技巨頭華為參與他們國家的5G無線網絡。

週一被起訴的黑客,全都身在中國,當局並未有拘捕任何人。

不過美國官員就認為,提出刑事起訴,對外國黑客有強大的阻嚇作用,並能警告其他國家,美國有能力查明黑親背後的罪魁禍首。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。