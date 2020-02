影評：女流主導的漫畫電影《猛禽小隊》呈淡狀態

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

漫畫人物Harley Quinn 和Joker 小丑分手之後,會有什麼樣的經歷?

這是在Gotham City 的一則故事。Harley Quinn 在和Joker 小丑分手之後,失去了靠山。外面的世界更加危險,因為她曾經觸犯過的人,現在都要來找回她來算帳。一場陰差陽錯,Harley 救了一位少女小偷 Cassandra。正因為Cassandra 偷了黑面具Black Mask 的一顆鑽石,也惹上了麻煩。過程中也認識了一群在現代社會生活中,要報復的受害人。眾人持著要保護少女的共同理念,聯合對付所面對的危險暴力。

這個女幫成立的故事,請來新進華裔導演閻羽茜。她之前一部在中國拍攝的劇情片《海上浮城》,在Sundance 電影節參展而受到注意。在好萊塢開始找女性和非白人才華的時刻,選來指導這部由女性主導的高成本製作,叫人刮目相看。電影情節一般,而和所有在Gotham City 的故事相比,這是最亮目和具彩色的影片,色調和感覺都輕鬆許多,武打鏡頭也都少了這類電影經常充斥的槍械。這是件好事。但是電影在剪接和節奏方面少了迫切感,將影片的感覺拖慢。在沒有更多新鮮處理的情節帶動下,少了一層使命感。尤其叫人失望的是對反派黑面具的處理,雖然是大反派但只是給予點綴性角色,消除他的過程草率得叫人失望,給人整體一個不在乎的感覺。

《猛禽小隊 Birds of Prey》顯示出女性指導的影片,也可以落入一般動作片的框架。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影網頁:https://www.warnerbros.com/movies/birds-prey

“Birds of Prey” falls blandly into the superhero universe

“Screening Room” reviews “Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”

Rating: 3 out of 5 stars.

Official movie website: https://www.warnerbros.com/movies/birds-prey