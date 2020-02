【有線新聞】

世界衛生組織指,全球防護物資短缺,呼籲各方捐助。

世衛指聯合國一直在向各地發送口罩、手套、呼吸器等,但全球面臨個人防護裝備長期短缺,正與供應商溝通,尋找解決方案,公平向世界各地分配物資。

目前已收到逾一億捐款,估計全球在未來3個月,需要近7億美元應對疫情,呼籲踴躍捐輸,又指過去兩天,中國確診病例有下降趨勢是好消息,但不可以掉以輕心,數字可能會再次上升。

