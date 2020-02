【KTSF】

特朗普總統的彈劾審訊案結束後,有白宮官員要即時離職。

被開除的是陸軍中校Alexander Vindman,他是眾議院對特朗普彈劾案調查的關鍵證人,他週五被護送離開白宮。

Vindman說,他被炒魷是因為他講出真相,Vindman的孿生兄弟也被革職。

在Vindman被炒之後不久,美國駐歐盟大使桑德蘭被勒令即時離職,他也是彈劾案調查的關鍵證人。

桑德蘭在眾議院的彈劾調查聆訊中曾經承認,特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的確有利益輸送,就是利用扣起軍援來威逼烏克蘭調查拜登,而拜登可能是特朗普競選連任的勁敵。

