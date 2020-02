【KTSF】

再有兩架國務院安排的撤僑包機週五飛抵美國,其中一架於東灣Fairfield的Travis空軍基地降落,短暫停留加油後會飛往內布拉斯加州,另一架包機會飛往德州的軍事基地。

其中一架包機週五早上已飛抵Fairfield的Travis空軍基地加油,並已起飛繼續航程,前往內布拉斯加州Omaha一個軍事基地,機上的乘客是第三批從中國武漢撤出的美國公民。

週三已有178人乘坐撤僑包機飛抵Travis空軍基地,接受檢疫及強制隔離14天。

