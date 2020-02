【有線新聞】

新加坡再確診3宗新型肺炎病例,當地提升防疫戒備至第二高級別,與沙士時期同級。

新加坡一日內再多3人感染新型肺炎,全部都是當地人,其中一人是中學教師。

3名新增患者近期均沒到過中國,亦無接觸過其他確診患者,暫時未知他們是如何染病。

新加坡隨即將當地「疾病爆發應對系統」上調至橙色的第二高級別,即疫情嚴重,而且容易傳播,當局會加強預防措施,呼籲取消不必要大型活動。

目前當地確診33宗新型肺炎個案,是東南亞國家中最多。

